Mand snuppet for narkokørsel

En 41-årig mand fra Køge sigtet for narkokørsel ved Køge Svømmeland. Her blev manden standset af politiet torsdag morgen. En narkometertest indikerede, at han var påvirket af cannabis under kørslen, så han fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer. Den 41-årige blev løsladt efter blodprøveudtagningen, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.