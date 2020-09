Mand skyldte kvinde penge: Så svitsede hun hans bil med gasbrænder

Onsdag aften fik politiet en anmeldelse om, at en kvinde havde begået hærværk mod en bil med en gasbrænder i et villakvarter i Ejby ved Lille Skensved. Kvinden havde svitset en 37-årig mands bil, så den fik store lakskader efter den kraftige varme fra en ukrudtsbrænderen.

Overvågning på stedet viste, hvordan den mistænkte 57-årige kvinde, der er fra Herlev, havde forøvet hærværket. Motivet til episoden var et gammelt økonomisk mellemværende imellem de to parter, oplyser politiet.

Politiet anholdt og sigtede den 57-årige kvinde for hærværket. I hendes bil fandt patruljen gasbrænderen, som blev beslaglagt. Kvinden blev taget med til politistationen til afhøring, hvorefter hun blev løsladt. Hun vil senere blive præsenteret for et erstatningskrav, når skader på bilen er blevet opgjort, lige som sagen vil få et efterspil i retten.