Mand og kvinde stjal cykel til 150 kr. fra genbrugsplads

Cyklen havde en værdi på 150 kroner. Alligevel gjorde en 43-årig mand og en 36-årig kvinde natten til torsdag et forsøg på at stjæle den brugte cykel fra genbrugspladsen på Tangmosevej i Køge.

Klokken 01.04 fik politiet en anmeldelse om, at to personer var kravlet over hegnet ind til genbrugspladsen på Tangmosevej. En patrulje blev sendt til stedet, hvor en mand og en kvinde havde kastet en cykel over hegnet og forsøgte at cykle væk fra politiet.