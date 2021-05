Mand og kvinde stjal børneudstyr i møbelbutik: Havde barnet med

Manden og kvinden kom ind i butikken på Theilgaardsvej sammen med et lille barn på omkring 3 år. Manden tog et lyserødt tæppe ned fra et stativ, imens kvinden tog en børnelæderstol formet som en hånd. Manden forlod stedet med stolen og barnet og satte sig herefter ind i en grå bil uden at betale for varen. Kort tid efter gik kvinden fra butikken med tæppet uden at betale for det.