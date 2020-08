Mand gramser på 19-årig pige i bussen

Klokken 15.38 anmeldte en 19-årige kvinde fra Køge, at hun kort forinden var blev udsat for blufærdighedskrænkelse af en mand i bus nummer 121 mod Køge. Hun steg på bussen på Nylandsvej, hvor en mand allerede befandt sig. Han flyttede sæde for at sætte sig ved siden af den 19-årige. Her lagde manden gentagne gange sin hånd på kvindens lår, selvom hun flyttede benet. Da kvinden stod af på Ølby Station for at skifte bus steg manden også af bussen. Den 19-årige tog bussen videre, og manden blev tilbage på stationen.