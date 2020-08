Arkivfoto: Allan Nørregaard Foto: Allan Nørregaard/arkivfoto

Køge - 26. august 2020

Mand fandt håndgranat i vandkanten

Forsvarets eksperter måtte tirsdag formiddag sprænge en håndgranat, som var fundet i vandkanten ved Søndre Strand i Køge.

Det var en 48-årig mand, som klokken 10.25 anmeldte, at han under en gåtur langs stranden havde set en genstand, der kunne minde om en håndgranat. En patrulje kørte til findestedet på stranden ud for krydset Billesborgvej / Strandvejen.

Da politiet også mente, at der var tale om en håndgranat blev området afspærret, indtil forsvarets sprængningseksperter nåede frem for at vurdere fundet. Forsvaret valgte at sprænge håndgranaten på stedet, så området og de nærliggende veje blev afspærret i cirka 200 meters afstand fra klokken 12.30 og indtil klokken 12.55, hvor vejene og strandområdet blev åbnet igen.

- Ud fra forsvarets vurdering var det toppen af en gammel tysk håndgranat, hvor der i tidernes morgen havde siddet et træhåndtag. Men fordi det har ligget i vand i mange år, er håndtaget forsvundet. Den var så ustabil, at forsvaret vurderede, at det var mere sikkert at sprænge den frem for at tage den med hjem til deres militærområde, siger pressetalsmand Martin Bjerregaard.