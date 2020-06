Mand eftersøgt for røveri af en oksemørbrad

Af Katrine Wied Personalet i Irma i Strædet i Køge anmeldte søndag aften, at en mand for at have stjålet en oksemørbrad og en pose.

Personalet afslørede manden og påpegede, at han ikke havde betalt for varerne, der har en værdi af 384 kroner. Manden blev herefter truende over for personalet, som han råbte ad for at undgå at blive tilbageholdt. I stedet forsvandt manden i retning mod S-togsstationen. Politiet ledte forgæves efter manden, men forgæves. Sagen behandles som en sag om røveri på grund af mandens trusler for at sikre sig udbyttet.