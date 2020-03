Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Mand dømt for at stjæle make-up for 10.000 kr. Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mand dømt for at stjæle make-up for 10.000 kr.

Køge - 08. marts 2020 kl. 14:34 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han havde snuppet make-up for næsten 10.000 kroner i Føtex. Nu skal han af med halvdelen af beløbet i bøde. Det afgør Retten i Roskilde, som kender en 47-årig mand fra Borup skyldig i forsøg på butikstyveri.

Som straf skal manden betale en bøde på 5000 kroner.

Manden var tiltalt for at forsøge at stjæle diverse make-up produkter i Føtex i Ølbycenteret den 12. februar 2019. Make-uppen havde en samlet værdi på 9664 kroner. Tyveriet mislykkedes imidlertid, fordi en alarm ved kassen blev aktiveret. Derefter lagde manden varerne i et prøverum og stak af fra butikken.

Den 47-årige mand mødte ikke op i retten, da sagen skulle behandles. Men da han kun stod til en bøde, kunne retten godt gennemføre sagen uden hans tilstedeværelse. Retten anså tiltalen som erkendt, fordi han ikke var der, og han blev derfor kendt skyldig.

Den 47-årige mand skal også betale sagens omkostninger.