Mand bortvist fra kirke

Personalet valgte at tilkalde politiet, da manden optrådte udadreagerende. Politiet kørte til kirken, hvorfra den 42-årig mand, der er fra Køge, blev bortvist. Han var dog faldet lidt til ro og havde ikke forulempet nogen, så politiet fandt ikke grundlag for at sigte ham for noget i forbindelse med bortvisningen, oplyser politiet.