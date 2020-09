Politiet mener, at man har gode spor at gå efter i en sag om hærværk mod fem af Køge Kommunes biler. Foto: Kenn Thomsen

Mand begik hærværk mod kommunens biler

Søndag klokken 17.38 anmeldte en borger, at han kort forinden havde set en mand, som forøvede hærværk på flere af kommunens biler på Nørre Boulevard, ved at smadre bagruden på fem biler med en bushammer.

En patruljevogn fra Midt- og Vestsjællands Politi blev sendt til stedet, hvor politiet undersøgte de ødelagte biler og optog rapport. Sagen efterforskes nu, for at finde frem til den mistænkte mand.

Politiet har gode spor at gå efter i sagen og håber på snarest, at kunne præsentere en mistænkt for et erstatningskrav i sagen, oplyser man i døgnrapporten.