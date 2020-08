Mand anholdt med ulovlig kniv: Havde også lovlige pistoler

En 45-årig mand er sigtet for overtrædelse af knivloven, efter at han fredag blev standset af politiet.

Politiet fil fredag formiddag en anmeldelse om, at en mand sad i en varebil ved Ølbycenteret og rodede med noget, som lignede pistoler. Manden kørte fra Ølbycentret ud på sydmotorvejen i sydgående retning. Politiet kørte efter bilen og standsede manden på Sydmotorvejen ved Haslev. Her blev føreren af bilen, en 45-årig mand fra Herlufmagle, anholdt og bilen ransaget.

I varebilen blev fundet to hardballpistoler, som den 45-årige lovligt kunne besidde. Den 45-årige havde desuden en foldekniv på sig, som han ikke havde et anerkendelsesværdigt formål til at bære. Han blev derfor sigtet for overtrædelse af knivloven og kniven blev beslaglagt.