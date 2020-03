- Vi går otte mand spredt ud på flere etager og spiser hver for sig. Og myldretidstrafikken til og fra job er forsvundet, fortæller tømrer Michael Olsen om gå på arbejde i denne tid. Foto: Michael Olsen

Man skal være glad for at have noget at lave

Køge - 20. marts 2020 kl. 19:05 Af Anders Holt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hjemmearbejdspladser, lukkede skoler og tomme gader er allerede efter få dage blevet hverdag. Lyset er slukket. Dørene låst. Butikkernes skilte og tøjstativer er væk. Selvom forårssolen titter frem, har hverken caféer eller iskiosker slået parasollerne op endnu. Folk sidder alligevel derhjemme. Men der er stadig gang i byggeriet de fleste steder. Håndværkerne er nemlig ikke blevet sendt hjem af statsministeren.

- Vi skal være glade for, at vi stadig har noget at lave. Mange andre privatansatte er blevet sendt hjem og tjener ingen penge lige nu, siger tømrer Michael Olsen. Han er ansat i et større firma i Køge og oplever ved selvsyn, at mange andre holder sig hjemme.

Passer på hinanden - Det er da lidt specielt at gå morgentur med hunden uden at se ret mange mennesker. Og så at tage arbejdstøjet på og køre på arbejde om morgenen. Der er godt nok ikke mange biler ude i morgentrafikken længere, siger han.

Der gælder selvfølgelig de samme regler for håndværkere som for alle andre. Selv hvis man går ude på en nærmest tom plads, skal man tage sine forholdsregler.

- Vi går lige nu otte mand og forsøger at holde os spredt på forskellige etager. Vi holder afstand, spritter hænder og spiser heller ikke sammen. Heldigvis er alle kundens ansatte sendt hjem, så vi har mulighed for at passe på os selv. Man skal være glad for, at kunne arbejde i den her tid, siger han.

Ledelsen lytter

Chefen er dog godt klar over, at det er en specielt tid at gå på arbejde i, siger Michael Olsen.

- Ledelsen har været meget lydhør og forstående overfor os ansatte. Min chef kommer også forbi herude og snakker med os. Der er også nogle, som har fået lov at gå hjem i 14 dage. Men selvom vi andre er på arbejde, kan vi jo også risikere at blive syge. Så vi forsøger at passe på os selv og hinanden, siger han.

Går gerne hjem Både Michael Olsen og hans kone går stadig på arbejde. Imens sidder deres børn på 12 og 15 år hjemme og passer deres skolearbejde i dagtimerne.

- Det er da lidt mærkeligt at tage afsted, når de andre sidder hjemme. Jeg ville da også gerne derhjemme sammen med dem. Men jeg er også glad for at arbejde og have noget at stå op til om morgenen. Det er vigtigt, at dem som kan arbejde er i gang. Men hvis regeringen pludselig også sender os håndværkere hjem, så støtter jeg da fuldt ud op om det. Vi kunne jo også risikere at blive syge, selvom vi altså passer på os selv herude, siger han.

- Men at se alt det, der er lukket ned - og folk der er sendt hjem - mens man selv går på arbejde for tiden, er meget mærkeligt at opleve, slutter han.