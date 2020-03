Se billedserie Marc Vogel har udover sine egne to børn også syv andre børn løbende rundt i dyreparken i disse dage. Foto: Anders Holt.

Man passer da børn i en dyrepark

Køge - 17. marts 2020 kl. 19:30 Af Anders Holt

Man passer da børn i en dyrepark

Da det i sidste uge blev meldt ud, at der ville blive skruet gevaldigt ned for børnepasning, lagde brødrene Marc Vogel og Dennis Netsov en video ud på Facebook. Her tilbyder de at passe nogle af de børn, hvis forældre skal på job, men ikke kan få bevilget nødpasning af kommunen. Og var man voksen med mulighed for det, ja, så måtte man også komme med sine egne børn og hjælpe med at passe de andres.

I løbet af få dage havde over 50.000 set videoen og opslaget fået tusindvis af 'likes' og positive kommentarer, mens videoen også er blevet delt vidt og bredt. Fra mandag morgen kunne en flok børn så tumle børn rundt i Pangea Park, som udover dyrene også har en stor legeplads, der trækker, mens forældrene er taget på arbejde.

- Det er helt vildt, så meget opmærksomhed, det har fået. Vi er jo bare glade for, at vi kan gøre en forskel for folk, siger Marc Vogel.

Vi skal hjælpe hinanden

Folk bliver nødt til at hjælpe hinanden, mener de to brødre. I første omgang har kun forældre med kritisk vigtige jobs fået bevilget pasning til deres børn.

- Der er masser af jobs, som vi synes, også er vigtige, at folk kan passe. I butikker, så vi kan få mad. I transportbranchen, så tingene kan komme rundt. Vi bliver nødt til at hjælpe hinanden, siger Marc Vogel, som også har sine egne to døtre løbende rundt i Pangea Park i de her dage.

- Vi gør det jo også på opfordring fra statsministeren, som siger, vi skal hjælpe hinanden. Vi har en dyrepark og en stor legeplads, der ikke er åben i hverdagene. Så det er jo oplagt, tilføjer Marc Vogel.

Følger hygiejnereglerne

Børnene må ikke komme i børnehaver og vuggestuer. Der er da heller ingen garanti for, at de holder sig raske eller ikke kan smitte andre, siger den anden ejer af Pangea Park, Dennis Netsov.

- Men vi er ikke så bange for smittefare herude. Børnene løber rundt udenfor, der bliver vasket hænder og sprittet af. De sidder ikke tæt sammen og spiser. Det er sikkert bedre end at sidde flere sammen derhjemme eller mange sammen i en børnehave. Vi kan selvfølgelig ikke garantere noget, og vi er heller ikke læger. Men vi prøver at undgå, at nogen smitter hinanden, siger Dennis Netsov.

Frivillig hjælp udefra

Også to forældre er mødt op for at hjælpe til og har taget deres egne børn med også. Den ene er Henriette Boisen og hendes to sønner, Otto og Mathias.

- Jeg har lyst til at gøre en forskel. Og mine børn bliver både socialiseret og aktiveret. Det er to drenge med krudt i røven. Så de får også brændt en masse energi af, siger hun.

Passer på ubestemt tid

Der kommer dagligt nye retningslinjer og regler fra regeringen. Men indtil videre holder Pangea-brødrene fast i at passe andres børn.

- Vi ved jo ikke, om vi må fortsætte, eller om regeringen snart lukker endnu mere ned. Men vi gør det, så længe vi må, siger Dennis Netsov.

Udover Marc Vogels to børn er der syv andre børn på besøg fra tidlig morgen til ud på eftermiddagen.

- Det er ikke så mange, som vi troede, havde brug for pasning. Men det er syv børn, som kommer ud og får brugt noget energi. Og det er syv børns forældre, der kan passe deres arbejde, siger Marc Vogel.