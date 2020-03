Politiet sendte hunde ud for at lede efter bilens fører, der var stukket af efter ulykken. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Mærkeligt uheld: Bilist kører ind i vejtræ og stikker af

Køge - 09. marts 2020 kl. 12:37 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var et mystisk færdselsuheld, som skete på Ringstedvej ud for nummer 197 i Lellinge fredag aften

Her kørte en tysk indregistreret bil ind i et vejtræ, så det knækkede. Da bilen ramte træet, rullede bilen om på taget. Men efter ulykken valgte føreren af bilen at stikke af. Tilbage stod nogle passagerer, som ikke kunne fortælle politiet noget som helst. En af dem blev sendt til sygehuset til tjek, men var ikke kommet alvorligt til skade.

Politiet valgte at sendt hundepatruljer ud for at lede efter føreren, men man fandt ham ikke.

- Vi har ikke fået kontakt til føreren af bilen. Vi skal nu forsøge at indkredse, hvorfor stikker føreren af, siger Charlotte Thornquist, der er pressetalsmand for Midt- og Vestsjællands Politi.

Træet knækkede, så det væltede ud over vejen, så brandvæsnet måtte ud for at skære det op og fjerne det.

Ulykke skete klokken 21.22 fredag.