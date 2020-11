Mærkelig lugt afslørede narko-handel

Klokken 00.45 natten til tirsdag kørte en patrulje forbi Ellemarksskolen i Køge, hvor de traf to mænd på 23 og 24 år, som sad på en bænk. Betjentene kunne lugte, at der var blevet røget hash, så de to mænd blev begge visiteret. Mændene havde ingen narko på sig, men under bænken fandt patruljen en hashjoint, som stadig lå og røg. Den 23-årige erkendte, at jointen var hans, og han blev sigtet for at have besiddet hashjointen. Betjentene gennemsøgte derefter området og fandt her en stor pølsemandspose med hvidt pulver og to klumper hash gemt ved bænken.