Det var en tilfreds Ulrich Pade fra Herfølge Menighedsråd, der rundede aftenen af med stor tak til foredragsholderen Svend Åge Madsen og med stor applaus fra forsamlingen, der havde fået stof til eftertanke med hjem på Mændenes Internationale kampdag. Privatfoto

Mændenes kampdag: Lyt til konen

Køge - 20. november 2019

Kvindernes internationale kampdag er den 8. marts, mens mændenes internationale kampdag er sat til den 19. november. Derfor havde Herfølge Menighedsråd tirsdag sat fokus på mændene ved et velbesøgt arrangement i sognegården, hvor den kendte chefpsykolog Svend Åge Madsen leverede et spændende og tankevækkende foredrag om mænds situation i al almindelighed og specifikt med fokus på mænds helbred.

Med tør statistik, tal, humor og et glimt i øjet tog Svend Åge Madsen forsamlingen på cirka 70 med på en rejse, hvor der var en opsang til mænd og til det danske sundhedsvæsen. Mænd lever kortere tid end kvinder, mænds helbredelse er lavere og dødeligheden er større uansetm hvilke sygdomme man kikker påm sagde Svens Åge Madsen og viste statistikker for kredsløbssygdomme, psykiske lidelse, kræft, selvmord - ja selv for gruppen af "andre sygdomme" er mænds helbredelse dårligere end kvinders og dødeligheden højere, konstaterede aftenens foredragsholder.

I de fleste blade, som kvinder læser, er der ofte lagt en historie ind om sygdom og helbredelse. Hvor ser vi en sådan historie i de blade mænd læser? Spurgte Aftenens foredragsholder, mens projektoren fremviste en stribe sports-, motor- og teknikblade, som alle i forsamlingen kunne nikke genkende til, som magasiner var støvsuget for sundhedsvidenskabelige artikler, hvorfor mænd heller ikke fik indsigt i sygdomme og sygdomsforløb på lige vilkår som kvinder, var foredragsholderens pointe.

Den stumme mand Kvinder og mænd er forskellige, og det skal sundhedsvæsenet også tage højde for, når de taler med mænd. Kvinden er specialist i at tale om "hvordan vi har det", mens manden ofte er stum, når talen kommer til "parforholdets tilstand". En påstand, der vakte genkendelige smil og nikken i salen, der for 80 procents vedkommende bestod af mænd.

Svend Åge Madsen understregede, at han malede med den brede pensel, og at der selvfølgelig var nuancer inden for begge køn. Samtidig glædede han sig over, at mange unge mænd i dag tager barselsorlov og del i deres børns opvækst. Nye tider er forhåbentlig på vej.

Mænds mødested Samtidig fremdrog Svend Åge Madsen de mange mødesteder for mænd, der er ved at dukke op, og fremhævede Mænds Mødested på Stevns som et godt eksempel. Mænd har brug for arenaer, hvor de kan mødes og tale sammen.

Alt for få mænd lytter til signaler fra deres krop og alt for få søger læge i tide. Med et glimt i øjet sluttede Svend Åge Madsen sit foredrag af med det bedste råd han kunne komme op med, nemlig: "Lyt til konen".