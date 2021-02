Mænd kræves fængslet efter groft overfald

Mellem 50 og 100 unge var til stede i Lovparken sent om aftenen på grundlovsdag i Lovparken sidste år, og her endte en gang tumult med at udvikle sig til et overfald. Tre mænd på 16, 17 og 18 år er nu tiltalt for at have begået overfaldet på en anden mand. Foto: Jesper From