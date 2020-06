Artiklen: Mænd anholdt for at stjæle elektronik på genbrugspladsen

Mændene gik rundt i området ved elektronikafdelingen. Samtidig holdt en bil med åben bagagerumsklap på vejen udenfor. Politiet blev tilkaldt, man da patruljen ankom, var der ingen personer, hvis signalement passede på de to mænd, men bilen holdt stadig på stedet. Politiet fik kontakt til et vidne, som oplyste, at to mænd gemte sig i området. En hundepatrulje fandt frem til de to mænd, som begge blev anholdt som mistænkte for tyveri fra genbrugspladsen.