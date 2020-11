Se billedserie Jane Daugaard Lind og jesper Persson har stor succes med deres gavekortkampagne til kunderne, som nu har rundet 180.000 kroner.

Send til din ven. X Artiklen: Mægler støtter det lokale handelsliv med 180.000 kroner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mægler støtter det lokale handelsliv med 180.000 kroner

Køge - 04. november 2020 kl. 06:02 Kontakt redaktionen

På ganske kort tid har den lokale ejendomsmægler Nybolig støttet det lokale handelsliv på en helt særlig måde. De har nemlig valgt at give et gavekort til de af deres kunder, der vælger at sætte til salg hos dem. På den måde skaber Nybolig værdi for deres kunder, samtidig med at de bakker den lokale handel op.

Det er indehaverne Jesper Persson og Jane Daugaard Lind der står bag idéen og føler, at kunderne har taget godt imod: - Vi slår meget på at vi er lokale, for det er vi, og derfor har det også været utrolig vigtigt for os, at vise det hele vejen igennem, fortæller Jane Daugaard Lind.

De to indehavere havde tænkt mange tanker om den rigtige kampagneform, men var ikke i tvivl, da idéen med gavekort poppede op.

- Vi talte om, at det med at støtte op om hinanden lokalt i byen, var det vigtigste for os, og da vi er medlemmer af Køge Handel, gav det bare god mening, at valget faldt på gavekort, siger Jesper Persson og fortsætter: - Efter vi igangsatte kampagnen, har det bare rykket, så allerede nu er det gået over al forventning.

Men det er ikke kun Nybolig, der er henrykte over det nye lokale tiltag. Det kommer nemlig forretningerne til gode, da det er hos dem gavekortene indløses, og det er tiltrængt i disse corona-tider:

- Det har en enorm værdi for byens forretninger, og i særdeleshed i disse lidt ukendte tider. Hos Kop & Kande tager vi imod mange Køge Handels gavekort, og kan se at en pæn del af omsætningen kommer herfra, fortæller Martin Lyngesbo, indehaver af Kop & Kande i Køge.

I tøjbutikken mono lyder der også positive toner fra indehaver Carina Nielsen: - Det er så dejligt med et tiltag som i den grad bakker op om det lokale handelsliv. Lige nu handler det om at støtte op lokalt, så når vi butikker og erhverv også gør det hinanden imellem, er det ren win-win for alle.

Kampagnen forventes at fortsætte året ud, og inden da har teamet Jesper og Jane en klar forventning om, at de 200.000 er nået:

- Det burde sagtens kunne nås, så vores mål er at ramme over de 200.000 kroner. Vi oplever mange ønsker at sætte til salg, og boligmarkedet har det rigtig godt pt., så vores forventninger er høje.

Hos Køge Handel er man ligeledes rigtig godt tilfreds med tiltaget: - 180.000 kroner er mange penge i vores gavekortomsætning, og essensen af hele gavekortet er, at pengene skal komme vores medlemmer til gode, når de omsættes ude i forretningerne, fortæller Martin Lyngesbo fra Kop & Kande, som også er bestyrelsesmedlem i Køge Handel.