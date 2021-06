Se billedserie 23-årige Mads Kjær Dalsgaard Jørgensen havde torsdag fernisering på udstillingen »Don?t save me, let it break me« i Handicapformidlingen i hvalsø. Malerierne i udstillingen er inspireret af Mads? egen kamp med epilepsi, angst og ADD. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Mads viser det smukke i det triste

Køge - 10. juni 2021 kl. 06:02 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

En lys skikkelse med kulsorte øjne toner sig frem. De tomme øjne bag de skrå øjenbryn vidner om en smerte så stor, de færreste forhåbentlig kan relatere til det. Kæben er blodig og munden lukket i en stram mine. I øjenkrogen ses en enlig tåre på vej mod kinden.

- Han er det sande billede af epilepsi, fortæller Mads Kjær Dalsgaard Jørgensen fra Køge, der har malet det skræmmende men tryllebindende maleri, der hænger til skue i Handicapformidlingen i Hvalsø.

- Det er en ensom sygdom. Hver gang man får et anfald, føles det som et møde med døden. Så han er epilepsien i dens ensomhed, fortsætter den 23-årige kunstner, der selv lever med sygdommen.

Men maleriet er ikke blot et indblik i, hvordan epilepsi kan føles. Det er også en måde at vise, at der er noget smukt i det tragiske.

Den smukke sandhed

- Epilepsi er skræmmende, så derfor er maleriet skræmmende. Men ved at forvandle sygdommen til kunst, gør jeg den også til noget smukt, fortæller Mads Kjær Dalsgaard Jørgensen, der frem til den 18. juni udstiller dette og andre malerier ved Handicapformidlingen i Hvalsø i udstillingen »don't save me, let it break me« (red mig ikke, lad det knække mig, red.).

Foruden at leve med epilepsi, er Mads Kjær Dalsgaard Jørgensen diagnosticeret med angst og ADD, en type ADHD med fravær af hyperaktivitet. Også de diagnoser har fået deres egne malerier i udstillingen. Igen i form af portrætter af Mads selv, som en dagbog over sit indre, han stiller til frit skue for omverdenen.

Gode rammer på Rammen

Mads Kjær Dalsgaard Jørgensen har malet i godt to år. Dels fordi han elsker at male. Dels fordi, det er et utrolig stærkt terapeutisk redskab for ham. Det indså han hurtigt efter, han startede sin STU-uddannelse på Rammen i Køge.

Rammen er en kunstskole for unge og voksne med særlige behov. Det være sig mennesker med psykiske lidelser, synshæmmede, fysisk handicappede eller folk på autismespektrummet med flere.

- Jeg havde aldrig malet, inden jeg begyndte på Rammen. Nu kan jeg ikke forestille mig, jeg nogensinde stopper. Jeg har virkelig opdaget en ny side af mig selv, lyder det fra Mads Kjær Dalsgaard Jørgensen.