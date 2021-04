Unge mænd og kvinder skal kunne bevæge sig frit rundt i nattelivet uden at risikere at blive slået ned eller voldtaget, siger Mads Andersen, der bliver retsordfører for Konservative.

Køge - 13. april 2021 kl. 15:21 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Mads Andersen bliver ny retsordfører for Konservative, når han træder ind i Folketinget som vikar for Naser Khader. Det oplyser partiet i en pressemeddelelse.

- Jeg er utrolig glad og stolt over at blive betroet med retsordførerskabet i Det Konservative Folkeparti. Vi skal kunne færdes trygt rundt i alle dele af Danmark. Lige fra Nørrebro til Nakskov. Unge mænd og kvinder skal kunne bevæge sig frit rundt i nattelivet uden at risikere at blive slået ned eller voldtaget. For mig er lov og orden hjerteblod. Jeg ser frem til at komme i gang med arbejdet, siger Mads Andersen.

På trods af omstændighederne glæder gruppeformand Mai Mercado sig over tilgangen af Mads Andersen, og hun er overbevist om, at Mads Andersen kan løfte opgaven for partiet, der har retspolitik som en mærkesag.

- Vi kender Mads Andersen som en utrolig hårdtarbejdende og talentfuld politiker, der blandt andet har været tilknyttet vores talentprogram. Jeg ved, at Mads vægter retsområdet højt, og at han vil blive ved med at kæmpe for hårdere straffe for vold og grov kriminalitet, bekæmpelse af kriminelle udlændinge og bander. Velkommen til Mads og god bedring til Naser, siger Mai Mercado.

Mads Andersen indtræder som stedfortræder for Naser Khader, som er sygemeldt med stress.

- Jeg ønsker Naser Khader god bedring, siger Mads Andersen.

Mads Andersen havde første arbejdsdag på Christiansborg tirsdag.