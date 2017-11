Se billedserie Ursula Andkjær Olsen.

Mad og kunst på KØS

Køge - 20. november 2017 kl. 07:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lad weekenden begynde tidligt, når KØS byder indenfor til en hyggelig torsdag aften med stjernekunstnere, lækker mad og længe åbent. KØS har inviteret de to udstillingsaktuelle kunstnere forfatter Ursula Andkjær Olsen og billedkunstner Alexander Tovborg til en talk om at skabe kunst til hospitaler i samtale med TV-vært og kunsthistoriker Peter Kær.

Arrangementet finder sted torsdag 23. november. Der er mad fra klokken 18 og Talk klokken 19.30. Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding, da der er begrænsede pladser. Menu i caféen skal forbookes via Billetto.

På landets kommende supersygehuse spiller kunsten i dag en vigtig rolle i forhold til at medvirke til at skabe humane og helende omgivelser for patienterne. Men hvilke tanker gør kunstnerne sig, når der skal skabes kunst til et hospital, hvor der er syge mennesker, og store spørgsmål om liv og død trænger sig på? KØS har i anledning af den publikumspopulære udstilling "Hvad gør kunst på hospitaler?" sat to af de aktuelle kunstnere - forfatter Ursula Andkjær Olsen og billedkunstner Alexander Tovborg - stævne til en talk om deres to vidt forskellige kunstprojekter, om proces og erfaring med at skulle skabe kunst til den helt specifikke kontekst - hospitalet.

Poesi på væggen

Forfatteren Ursula Andkjær Olsen, som er kendt og prisbelønnet for sit forfatterskab, blev i 2015 inviteret til at skrive tekster til Nyt Psykiatrisygehus i Slagelse. Teksterne figurerer på hospitalets store glaspartier og optræder meget forskelligt, alt efter hvilken del af psykiatrien, man befinder sig i. For hvor er det vigtigt at tage hensyn til, at patienten ingen stimuli skal udsættes for, og hvor kan det virke inspirerende eller motiverende med input udefra? Hør Ursula Andkjær Olsen samtale om sine erfaringer og læse op af teksterne til Nyt Psykiatrisygehus.

Den internationalt anerkendte billedkunstner Alexander Tovborg, der både er kendt for soloudstillinger i ind- og udland, samt udsmykninger af fx Østre Landsret i København, kan opleves på udstillingen med et ikke-realiseret skitseforslag til intet mindre end et Guldkapel til DNU Aarhus. I forslaget har Alexander Tovborg arbejdet med en iscenesættelse af det sidste farvel ved at foreslå at beklæde hovedparten af hospitalskapellet og området omkring det i skinnende bladguld fra gulv til loft. Materialevalget er temmelig utraditionelt på et hospital, hvor guld typisk forbindes med noget ceremonielt og åndeligt, da guld på tværs af mange religioner henviser til det sakrale. Kom og hør kunstneren fortælle mere om tankerne bag.

Kunsthistoriker og TV-vært Peter Kær vil interviewe Ursula Andkjær Olsen og Alexander Tovborg og guide samtalen om de erfaringer, der er tilknyttet processen.