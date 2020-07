Mad og fællesskab med mening

- Det er skønt, at vi er i gang igen efter coronakrisen, for der har manglet nogle aktiviteter til at samle området. Og madlavning og fællesspisning er virkelig noget, der samler, siger Elizabeth, mens Anna Johansen supplerer:

- Under nedlukningen har vi kørt på et nødberedskab og har ikke kunnet afholde aktiviteter som i dag. Der er blevet leveret overskudsmad til Karlemoseparken, som nogle har så har tilberedt, og beboerne har så kunnet afhente det. Derfor er vi rigtig glade for, at vi nu kan starte op for eksempelvis fællesspisninger igen, og vi mærker da, at der er et behov for at være social igen, siger Anna Johansen.