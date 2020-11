Se billedserie Cæcilie Layburn med fotomodellen Nellie. Foto: FROM

Send til din ven. X Artiklen: Måske starten på en juletradition Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Måske starten på en juletradition

Køge - 23. november 2020 kl. 13:12 Af Jesper From Kontakt redaktionen

Søndag blev der for første gang forsøgt med Køge Julerute, hvor folk blev opfordret til at tage familien i hånden og hoppe ind i bilen eller op på cyklen, og så tage ud i landskabet og besøge en lang række steder, som kan byde på julelækkerier.

Det er Trine Woller Johansson, som har fået ideen, og hun er lykkelig over den store opbakning til dagen. I nærheden af 40 udstillere og sælgere havde meldt dig til dette corona-alternative julemarked, som spredte sig over hele kommunen.

- Jeg tænkte, at vi da måtte kunne finde på noget hyggeligt at lave i disse tider. Vi er udfordret på, at vi ikke må mødes - og så i julen, som er en så vigtig højtid for mange af os. Så hvorfor ikke prøver noget andet? Det skulle være sjovt og lidt af en fest. Derfor fik jeg ideen til Køge Julerute, fordi jeg tænkte »Hvorfor ikke være sammen - hver for sig?«.

Søndag var det så muligt at besøge dem, men havde lyst til at besøge.

- Ofte betaler man meget for at stå på et julemarkedet - og så i en hel weekend. Det her er kun én dag og er gratis for de deltagende. Med så mange interesserede, er det mig håb, at det bliver en tradition. Og så er det min tanke, at det skal holdes fast 3. weekend i november, fortæller Trine Woller Johansson.

Måske ikke så overraskende - men alligevel lidt spøjst, så var det næsten udelukkende kvinder, som i går åbnede deres hjem og bød indenfor til julehygge.

- Ja, det er ret sjovt, at der kun er to-tre mænd, som meldte sig, griner Trine.

Det var med spænding, at 30-årige Cæcilie Laybourn søndag morgen gik i gang ude i carporten på Ølsemaglevej med at stille op.

Hun havde som mange andre tilmeldt sig Køge Julerute, og var godt nok noget spændt på om der overhovedet ville komme nogle.

Men det viste sig, at hun ikke havde grund til at frygte noget. For det blev en rigtig fin dag med pænt besøgende i carporten.

- Det var rigtigt hyggelige, og vejret var jo med os, fortæller Cæcilie.

Men een ting var, at der kom fok forbi for at »ose« - men håbet var også at der blev solgt lidt. For det Cæcilie solgte, er hendes egen produktion - og ganske specielt.

Cæcilie arbejder til dagligt i Anchers Havecenter. Men i fritiden har hun også det lille enmandsfirma Nellie & Co, hvor hun producerer og sælger charmeklude til de firbenede og matchende hårbånd til dyrets ejere.

- Det er sådan en hobbyfirma. Jeg sidder og producerer charmeklude og hårbånd nede i kælderen ved min farmors gamle symaskine.

Nellie er Cæcilies elskede franske bulldog, som foruden at lægge navn til firmaet også gerne står fotomodel.

Det gjorde Nellie også søndag i carporten, hvor flere kom forbi specifikt for at finde en julegave til hunden.

- Jeg fik godt nok noget sommerfugle i maven, da jeg solgte den første charmeklud, fortæller Cæcilie.

Hun er overbevist om, at bliver der også til næste år arrangeret Køge Julerute - så vil hun gerne være med.

Men hvorfor få den »skøre idé at lave charmeklude til hunden, katten, kaninen eller sågar hesten?

- Mange tror at en fransk bulldog er en farlig hunde. Men det er det altså ikke. Derfor besluttede jeg at lave en charmeklub til Nellie for at vise, at der er en meget venlig hund.

Nu er det sat i produktion i hjemme på Ølsemaglevej - for de firbenede fortjener vel også en julegave?

Flere af de besøgende søndag havde taget der hund med.

- Så måtte jeg jo lige frem med et par godbidder, griner Cæcilie Laybourn.

Skal konen, kæresten eller måske hele firmaet forkæles, så har Lene Jørgensen måske lige det, du står og mangler!

Lene har firmaet Jørgensens, som har specialiseret sig i at sælge gavekasser med en masse specialiteter, som kunden selv udvælger. Noget der er meget populært i firmaet.

- Og måske netop i denne tid, hvor firmaer kan have behov for at sige en tak til medarbejderne indsats under coronaen, forklarer Lene Jørgensen.

Men det er ikke hver dag, at Lene ser kunderne i øjnene. Den mulighed var der søndag, hvor Lene havde tilmeldt sig Køge Julerute. Og som så mange andre havde hun taget carporten i brug til sin stand.

Hun var på forhånd lidt usikker på, om hun kom til at se ude i carporten alene i tre timer. Men sådan kom det slet ikke til at gå.

- Det blev meget velbesøgt og en rigtig god dag, fortæller Lene Jørgensen.

- Jeg kan kun side tusind tak til de mange, som har taget godt imod juleruten. Det har virkeligt været en succes.

Hun fik mange snakke med folk - og hørte, at de besøgende havde været flere forskellige steder.

- Flere sagde, at »man skal da støtte op om sådan et initiativ«.

Nogle kom i bil, andre på cykel og igen andre kom gående ned til Lene på Munkeageren.

- Jeg fik solgt rigtigt godt - og det overraskede mig faktisk. Og så var det en meget dejlig og nærværende oplevelse at møde folk så tæt på.

Det ligger Lene Jørgensen med på sinde, at hendes varer ikke er noget, man også kan finde på hylderne i det lokale supermarked.

- Folk skal kunne lave deres gavekasser med specialvarer. Det er alt fra vin, øl, rom, gin, chokolade og trøfler til veganske pateer og Skands Øl.

Jørgensens har eksisteret siden 2018.