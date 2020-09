Send til din ven. X Artiklen: Måske skraldeløsning på vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Måske skraldeløsning på vej

Køge - 18. september 2020 kl. 19:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke gået politikernes næse forbi, at der er gentagne affaldsproblemer på Søndre Havn.

Det fortæller Niels Rolskov (EL), der er formand for Klima- og Planudvalget i Køge Kommune:

- Vi er i høj grad opmærksom på problemet og har netop haft et møde med bydelsforeningen og Køge Kyst, hvor problemet blev diskuteret. Det er også noget der blev drøftet på det sidste byrådsmøde.

Han peger på, at der er flere problemer med affaldet i området, for nogle af de nuværende molokker, nedgravede affaldsbeholdere, skal også skiftes, når vi snart skal til at sortere vores affald i 10 fraktioner.

- I den forbindelse har vi også snakket om, hvordan man måske kunne løse problemet med pap og andre ting på en rimelig pæn måde, siger Niels Rolskov og fortsætter:

- Jeg tror personligt på at man skulle finde et område på nogle af de ubebyggede grunde, hvor man kanb aflevere sit pap.

Han bemærker, at mængden af pap i øjeblikket kun er stigende fordi vi blandt andet bestiller så meget hjem over internettet.

Kommune betaler ikke

Han pointerer dog også, at problemet med pap ikke er anderledes end i andre boligområder, hvor den enkelte også selv skal sørge for at skaffe sig af med det på en forsvarlig måde.

- Og jeg kan i hvert fald sige, at det ikke bliver på Cirkusgrunden, som er udlagt til landzone og desuden er et vigtigt grønt åndehul i bydelen.

Han afviser også, at Køge Kommune kommer til at betale for ombygningen af de eksisterende affaldsanlæg på Søndre Havn:

- Det må være en sag mellem bydelsforeningen og Køge Kyst. Jeg kan ikke forestille mig, at det er noget Køge Kommune skal være med til at betale!