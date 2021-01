Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten er umiddelbart imod at åbne op for helårscampisterne, men en række andre partier i Folketinget er klar til at se på mulighederne, så man kan imødekomme ønskerne fra blandt andre de borgere, som gerne vil bo på en anden måde. Foto: Kenn Thomsen

Måske »kattelem« til helårscampister

Selvom regeringen skyder helårsbeboelse på campingpladserne ned, så er der dog nogle partier, der udtrykker vilje til at se på muligheden for at løsne op på området.

Da Folketinget tidligere på ugen diskuterede et forslag om at give kommunerne mulighed for at dispensere, så enkelte campingpladser i større udstrækning kan have vintergæster, var der ikke meget opbakning fra regeringens side.