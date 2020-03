Påsiken lurer om en uges tid og så går havefolket for alvor i gang. På den baggrund har affaldsselskaberne på Sjælland henvendt sig til sundhedsmyndighederne i Danmark med et ønske om at få genåbnet genbrugspladserne. Hvis det sker skal det ske under forsvarlige forhold, understreger selskaberne. Foto: Henrik Fisker

Måske åbne genbrugspladser inden påske

Køge - 27. marts 2020 kl. 11:15

De sjællandske affaldsselskaber gået sammen om en henvendelse til sundhedsmyndighederne i Danmark. De ønsker er at få genåbnet genbrugspladserne hurtigst muligt

Det fortæller Erik Swiatek (S), der er bestyrelsesmedlem i ARGO, som står for genbrugspladsen i Køge:

- Vi afventer svar på henvendelsen senere i dag (fredag, red.) og hvis sundhedsmyndighederne er positivt indstillede, så vil vi overveje tiltag til, hvordan vi kan sikre en forsvarlig adgang til genbrugspladsen.

Han fortæller, at på en god og solrig dag, som de kommende dage, melder ARGO, at der kan være op til 1000 besøgende på genbrugspladsen. Det går selvsagt ikke i den nuværende situation, hvor vurderingen er, at der højest kan være 30 personer ad gangen på pladsen. Hvis det skal ske forsvarligt og uden risiko for at hverken personale eller besøgende bliver udsat for Coronasmitte.

Erik Swiatek fortæller, at man tænker på enten at indføre et bookingsystem eller et kontrolsystem ved selve porten, så man har styr på antallet af mennesker på pladsen. Han håber, at genbrugspladsen kan åbne inden påske:

- Det er der tydeligvis brug for, så jeg håber inderligt, at det kan komme på plads inden påsken, hvor det jo næsten er en nationalsport at få ryddet op i haven.

Han oplyser desuden, at der bliver arbejdet på at få udvidet ordningen for erhvervsdrivende, da det begrænsede »vindue«, de hidtil har haft, har vist sig at være problematisk.