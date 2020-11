Hannne Larsen (tv) havde indstillet Guri Bøtting til at modtage Månedens Buket fra Da Capo & Co. Foto: Henrik Førby Jensen

Månedens Blomst til frivillig leder

"Ingen tvivl - det er formanden for Kræftens Bekæmpelse i Køge - Guri Bøtting. Hun har gjort et kæmpe forarbejde her i forbindelse med Lyserød Lørdag. Og særlig i disse corona tider er der fra Guris side tænkt på alle og alt. Vi fik samlet 104.000 kroner ind og det synes jeg er så flot. Derfor fortjener Guri Månedens Blomst. De mange penge kommer til at hjælpe andre", skriver hun.