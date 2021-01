Se billedserie En overrasket og glad Marianne Pilebo modtog blomsterne i en kort pause. Foto: Henrik Førby Jensen

Månedens Blomst går til Hannes sygeplejerske

Køge - 13. januar 2021 kl. 18:38 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Denne måneds modtager af Månedens blomst fra Da Capo & Co. tilhører velfærdsstatens kernetropper og er i disse corontider på en særligt fremskudt post i sit job som sygeplejrske på Sjællands Universitetshospital. Stomisygeplejerske Marianne Pilebo er indstillet til at modtage den flotte buket af en af hendes patienter Hanne med denne begrundelse:

"Kære Ugeavisen. Månedens blomst bør gå til stomisygeplejerske Marianne Pilebo Køge Sygehus. Jeg blev akut opereret i august 2018 og fik stomi. Jeg har været inde og ude af Køge Sygehus mange gange. Marianne er altid på pletten med gode råd og trøst, når livet føles svært. Marianne kommer og ser til mig, når jeg er indlagt. Jeg kan altid ringe og spørge til råds og altid få en akut tid. Jeg kan ikke undvære hende. Derfor bør månedens buket gå til Marianne. Det fortjener hun. Venlig hilsen Hanne".

Det er en tydeligt berørt Marianne Pilebo, der modtager buketten i en kort pause på stomiafdelingen. Den daglige arbejdsgang bærer tydeligt præg af den særlige udfordring med at håndtere de mange covid19 patienter - også i stomiafdelingen, som har skruet markant ned for sine aktiviteter, fortæller Marianne Pilebo.

- Vi har simpelthen lukket for ambulatoriet undtagen for de akutte patienter og vi gennemfører kun fysiske konsultationer med akutpatienter og patienter med nyanlagt stomi. Det er vigtigt at de kommer godt i gang med den. De øvrige patienter henviser vi til telefonisk konsultation og udsætter konsultationer, hvor det er muligt, forklarer Marianne Pilebo.

Under første bølge af covid19 var hun "udsendt" til hospitalets covid-afdeling og hun oplever, at korpsånden og det faglige sammenhold er stærkt under den belastning, som epidemien sætter sygehusvæsenet under.

- Der er flere steder, hvor vi stomisygeplejersker kan hjælpe og det gør vi. Der er en stærk korpsånd og en stor respekt omkring kollegerne i covid19-afdelingen, der står med det 24 timer i døgnet. Der er en omstillingsparathed, som man næsten ikke kan forestille sig. På syv dage lykkedes det for eksempel at oprette et helt ny smerteafdeling, fortæller Marianne Pilebo.

Som en af hospitalets to stomisygeplejersker har hun nu et stort medansvar for, at afdelingens patienter får den behandling, de har brug for. Selvom coronapatienterne optager et stort fokus i medier, i befolkningen og på hospitalerne, skal den daglige drift af andre afdelinger opretholdes.

- Vi skal passe på sundhedsvæsenet, så der også er plads til andre patienter. Patienter som Hanne. Og det er da dejligt, at nogen tænker på én og at få sådan nogle dejlige blomster. Tak for dem!