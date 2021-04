Månedens Blomst for påske-sjov

Susanne Axen (th) overrakte Månedens blomst fra da Capo & co. til Ditte Lindeblad Jørgensen. Foto: Henrik Førby Jensen

"Det ville være dejligt, hvis Månedens Blomst kunne gå til beboer i Nørremarken Ditte Lindeblad Jørgensen, som på eget initiativ har organiseret påske-sjov for børnene i Nørremarkens grundejerforening", skriver Susanne Axen i sin indstilling til modtagelse af Månedens Blomst fra Da Capo & Co.

"Op til Påske har børnene kunnet aflevere en tegning eller et brev til påskeharen i påskeharens postkasse. Herefter har Ditte assisteret påskeharen med at gemme chokoladepåskeæg hjemme i børnenes haver. Ditte har lagt et kæmpe arbejde i aktiviteten og har således kunne glæde hele 102 børn med hendes skønne idé. Ditte Lindeblad Jørgensen er en stjerne og har fortjent en opmærksomhed. Måske kan hendes idé også inspirere og motivere andre til sjove tiltag".