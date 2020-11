Fem strækninger i og omkring en række landsbyer lukkes nu ned for gennemkørende tung trafik. Blandt andet her på Harekærvej mellem Ejby og St. Salby. Foto: Anders Fallesen

Lytter til landsbyer: Tung trafik føres væk fra små veje

Det ligger fast, i kølvandet på at Teknik- og Ejendomsudvalget forleden godkendte et gennemkørselsforbud på de pågældende strækninger, efter at Landsbyforum Køge havde bragt sagen frem. I samråd med politiet har kommunen så gennemgået mulighederne, og inden længe sættes der forbudsskilte op på strækningerne, i håbet om at få ledt den tunge trafik væk fra de snævre veje i og uden for landsbyerne.

Det bliver fremover ikke tilladt for tunge køretøjer som lastbiler at køre ad de fem vejstrækninger Harekærvej, Dalkærgårdsvej, Baunebjergvej, Bakkeledet og Salbyvej ved indkørslen til Ejby.

