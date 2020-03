Lyt med hver eftermiddag: Kirkeklokker ringer for at markere fællesskab

Klokkerne ringer for at minde os alle sammen om at vi står i et fællesskab med hinanden og det er vigtigt at vi i denne tid holder sammen og støtter hinanden. Opfordringen går på, at når du hører klokkerne ringe kl.17.00, så send en tanke til dem du holder af, men som du ikke kan se i denne tid. Eller send en tanke til alle dem som er syge, til dem som arbejder på at hjælpe de syge eller til de mange som forsøger at holde et lukket Danmark i gang.