Se billedserie Der var pyntet op med brystholdere til Lyserød Lørdag på Køge Torv.Foto: Alexandra Mollerup

Lyserød Lørdag eksisterer takket være frivillige ildsjæle

Køge - 07. oktober 2019 kl. 16:00 Af Alexandra Mollerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For 12. år i træk er Køge Torv beklædt med lyserød i anledning af den årlige indsamling til brystkræft.

Brystholdere på snor, tylsløjfer og lyserødt krymmel var bare nogle af de ting, der pyntede i kvindernes favør til den årlige indsamling for brysterne.

- Sidste år havde jeg kræft, så der dansede jeg med paryk, men den røg af i løbet af dansen, fordi det blev for varmt. I år kommer jeg igen for at støtte, men det her er altså mit eget hår, siger en kvinde i lyserød nederdel.

Hun har lige danset swing på den opsatte scene på Torvet, hvor der bliver spillet country-musik. Det er byens lokale forening Swingfeet, der har arrangeret, at der er dans med professionelle dansere fra København. Og når musikken spiller, er der folk, der danser.

Frivillige engle Mellem lyserøde balloner, vimbler og smilende folk er der sat fem hvide pavilloner op, hvor de frivillige står og sælger ting for at skrabe penge sammen. I den ene pavillon står Vibeke Brodersen og Kate Salling.

- Jeg er her, fordi min mand døde af kræft i 2013, og jeg tænkte, den her åndssvage sygdom - jeg må gøre noget. Jeg startede med at strikke bryst-proteser, men det er jeg så stoppet med, og nu er jeg her og hjælper ved Lyserød Lørdag hvert år, fortæller Kate Salling.

Hun begyndte at strikke bryst-proteserne, som en del af den landsdækkende forening Strik for Hjertet. Kvinder strikker proteserne over hele landet, hvorefter de bliver sendt til Hvidovre i København, hvor de bliver fyldt og sendt ud som donationer. Ingen brystopererede kvinder betaler for dem. I følge Kate Salling er de enormt populære, fordi de ikke er varme og tunge som silikone-proteserne er. Derudover er de gode i vand, fordi de kan vrides nemt og enkelt.

- Min mand døde af blærekræft, men man kan ikke strikke en blære, men jeg kan gøre noget andet. Jeg er god til at strikke, og så var det rart at sidde og strikke og vide, at jeg gør en forskel, siger Kate Salling.

Sammen med Vibeke Brodersen sælger de blandt andet bolsjer, fødselsdagskort og strikkede karklude, som alt sammen er doneret fra folk, der har brugt tid på at lave det.

- Det betyder alt, at vi får de donationer. Begge mine forældre er døde af kræft, så det er en rigtig god sag at kæmpe for, og det giver mening for mig. Det giver mig nogle positive oplevelser, og en følelse af, at jeg gør en forskel, siger Vibeke Brodersen, som er sekretær i Kræftens Bekæmpelses lokalforening i Køge.

Kage spreder glæde I det næste telt står to andre frivillige kvinder og sælger kager i massevis. De koster bare ti kroner, og det tiltrækker både voksne og børn, som lige skal have en med il lørdagens gåtur.

- Jeg har valgt at være frivillig, fordi jeg har så mange i familien, der har været ramt af kræft, og jeg har en veninde, der lige er gået bort af kræft, så jeg synes, det er en god sag at støtte. Det giver mening at hjælpe, så der kan forskes i den frygtelige sygdom, siger Laila Veiding.

Ved siden af hende står Anne Juul i en lyserød kedeldragt og med lyserød paryk. Der er ingen tvivl om, hvilket arrangement på Torvet i Køge, hun er en del af.

- Jeg har bare valgt det, fordi da jeg holdt op med at arbejde, så ville jeg gerne bruge mere tid på at samle penge ind til Kræftens Bekæmpelse. Det er det, jeg primært bruger min tid på, siger Anne Juul.

Mændenes telt For tre år siden valgte Lokalforeningen Køge at udvide deres Lyserøde Lørdag med et fokus på mændene. De havde oplevet en efterspørgsel fra mænd, der hvert år kom med deres koner, men gerne ville have noget, der henvendte sig til dem.

- Mændene har store problemer med prostatakræft, og de vil også gerne snakke om det. Så hjælper det, at jeg står her og er åben om det. Vi kan ikke holde på vandet, og vi har problemer med potensen, og begge dele kan man gøre noget ved, hvis man bare får snakket om det. For mit vedkommende har jeg fået sat balloner ind på hver side af urinrøret, og det gør, at jeg igen kan holde på vandet, siger Svend Erik Bodi, formand i lokalgruppen for Prostatakræftforeningen i Midtsjælland og Stevns.

Selv om der hvert år kommer mænd i teltet, er der stadig overtal af deres koner, som kommer på deres vegne for at snakke om, at de ikke vil sætte ord på deres kræftsygdom. Men alting tager tid, og det hjælper, at se mandlige repræsentanter hvert år.

Da det lyserøde arrangement lakkede mod sin ende, forsvandt kvinderne som de første. De skulle videre til den årlige damefrokost, som i år blev holdt på Niels Juhls Hotel. Og alt i mens kvinderne smovsede og sludrede, fik mændene fornøjelsen af at rydde det sidste op på Torvet.