Se billedserie Sådan så det ud, da Jesus kom ned af korset. Det er i hvert fald Jim Lyngvilds illustration af situationen. Foto: Jim Lyngvild Foto: Morten Paulsen

Send til din ven. X Artiklen: Lyngvilds vilde salmebilleder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lyngvilds vilde salmebilleder

Køge - 09. september 2021 kl. 13:55 Kontakt redaktionen

Kontroversielle Jim Lyngvild udstiller Grundtvig-billeder på Gammel Kjøgegaard den 11. september.

Det sker efter, at de seneste dage har budt på meget omtale af hans billeder, hvor især har portrættet af den nye Kirke- og Kulturminister, Ane Halsboe-Jørgensen, bragt sindene i kog.

Billederne hører til en vikingeudstilling på Køge Museum senere i efteråret. Men allerede den 11. september kl. 12-18, kan man opleve en anden udstilling af Jim Jyngvild, som foregår i biblioteket på Gammel Kjøgegaard i forbindelse med Grundtvigs Kulturfestival, skriver arrangørerne i en pressemeddelelse.

Center for Grundtvigforskning har nemlig netop nu et samarbejde med Jim Lyngvild, om at illustrere en ny Grundtvig salmebog. '

- Lyngvilds billedstyrke og klare iscenesættelse af dansk kulturarv er beslægtet med N.F.S. Grundtvigs billedsprog. Derfor er det oplagt for Center for Grundtvigforskning, at indgå dette illustrative samarbejde, fortæller forsker Katrine Frøkjær Baunvig, der er leder af centeret på Aarhus Univeritet.

Folkene bag Grundtvigs Kulturfestival, der er et samarbejde mellem Carlsen Langes Legatstiftelse på Gammel Kjøgegaard, Connect Køge og LOF Kursuscenter Øst i Køge, arbejder i disse dage intenst på at blive færdige med alle de praktiske detaljer til dagen.

Bodil Sø, der er leder af LOF Køge siger

- Da vi startede vores planlægning af Grundtvigs Kulturfestival 2021 anede vi ikke, hvor aktuel Jim Lyngvild ville blive netop nu, og vi vidste heller ikke noget om den kommende vikingeudstilling på Køge Museum. Vi håber, at folk vil benytte lejligheden og komme og se vores Jim Lyngvild udstilling på Gammel Kjøgegaard, som kun er tilgængelig denne ene dag.

Billederne vises i hovedbygningen på Gammel Kjøgegaard. Der betales en entré og det anbefales, at besøgende ikke kommer for sent på dagen, hvis de vil nå at opleve udstillingen.

Jim Lyngvild deltager selv i aftenens samtalesalon kl. 19-21 sammen med Katrine Frøkjær Baunvig fra Center for Grundtvigforskning.

Omdrejningspunktet bliver Grundtvigs vilde billedsprog, som Jim Lyngvild altså er sat til at illustrere.

Grundtvig brugte nemlig en billedrig fortællestil i sine salmer for at oplyse folket om det kristne budskab. Det er et billedsprog, man ellers nemt kan overse, når man synger sig gennem de velkendte salmetekster, hvis indhold man måske ikke altid tænker nærmere over. Eksempelvis de vilde, fantasy-agtige historier i det kristne forestillingsunivers som Fønix fuglene, enhjørningerne, havfruerne og sfixernem, lyder det i omtalen af arrangementet.

Samtalesalonen modereres af journalist Jesper Friis fra Køge, og dygtige talenter fra MGK-linjen på Køge Musikskole vil underholde i forbindelse med pausen.

Samtalesalonen afholdes lige som sidste år i et kæmpe telt, der er sat op på plænen ved Gammel Kjøgegaard ogd er kan købes billetter på LOF.dk, hvor man også kan se hele programmet for kulturfestivalen.

Klokken 18.00-18.30 er der for eksempel fællessang på plænen med Frederik Kjeldsen Hertz.

Arrangørerne slutter med følgende salut:

Med stedet og Grundtvigs liv og virke som omdrejningspunkt, arrangerer de lokale samarbejdspartnere bag Grundtvigs Kulturfestival igen en dag fyldt med viden, indsigt, oplevelser og nye perspektiver om Grundtvig og hans betydning for Danmark. Der er blevet stor opmærksomhed på, at Grundtvig ligger begravet i Køge, og sågar borgmester Marie Stærke er nu kommet med i bestyrelsen i Center for Grundtvigforskning.