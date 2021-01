Se billedserie Lyngens Børnehave runder 50 år på mandag, så de seneste uger er gået med at kreere pynt til børnehavens tre stuer.

Send til din ven. X Artiklen: Lyngens Børnehave runder et halvt århundrede Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lyngens Børnehave runder et halvt århundrede

Køge - 31. januar 2021 kl. 12:43 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

KØGE: Børnene har klippet og klistret festligt pynt i lange baner i Lyngens Børnehave på Nylandsvej i de seneste uger, for det er en stor dag på mandag, når den selvejende institution runder 50 år. Det skal fejres med stil - også selv om coronaen forhindrer institutionen i at holde den store planlagte fest for børn, forældre og personale.

- Vi har brugt de sidste uger på at pynte op, og børnene synes, det er sjovt at være med til - selv om nogle af dem en overgang troede, det var til fastelavn, smiler Theresa Steinmeier, der er leder af Lyngens Børnehave.

Hun glæder sig til at gøre jubilæumsdagen til en festlig dag for børnene, selv om omstændighederne mildt sagt er specielle for tiden. Børnehavens tre stuer er delt op til daglig som følge af coronaforholdsreglerne, og sådan bliver det også på jubilæumsdagen, hvor der er en kagemand til hver stue.

Der er 61 børn i Lyngens Børnehave, men for tiden er en del af demfraværende, fordi forældrene er hjemsendt.

- Det har været et meget specielt år, men indvil videre har vi været heldige og kommet stille og roligt gennem coronatiden, fortæller Theresa Steinmeier, som ser frem til, at man forhåbentlig senere på året vil kunne holde en stor fest for at fejre fødselsdagen.

- Normalt ville vi selvfølgelig have gjort meget ud af fejringen og have inviteret forældrene med. Nu håber vi i stedet, at vi kan fejre det med en stor fest senere på året, siger hun.