Rikke Nielsen i forbindelse med overrækkelsen af checken på 100.000 kr. fra Muskelsvindfonden. Bagerst ses Køge Håndbolds børneansvarlige Frederik Ullerup og nogle af de fremmødte spillere fra ?Indsatsstyrkerne?. Foto: Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

LykkeLiga fik 100.000 kr. overrakt i Køge-hallerne

Køge - 30. november 2017 kl. 11:19 Af Per Møller

Køge-hallerne dannede tirsdag eftermiddag ramme om en lidt anderledes event.

For øjnene af Køge Håndbolds U/10 piger og spillerne fra klubbens nye tiltag, "Indsatsstyrkerne", fik den tidligere landsholdsspiller og professionelle i tysk håndbold, Rikke Nielsen på vegne af LykkeLiga overrakt en check på 100.000 fra Muskelsvindfonden.

LykkeLiga blev årets modtager af "Plads til forskelle"-prisen på 100.000 kr. for hendes initiativ LykkeLiga. Pengene skal bruges til at afholde et stort nationalt stævne, LykkeCup i Gigantium i Aalborg den 9. juni 2018.

LykkeLiga bliver tirsdag hyldet for arbejdet med at nedbryde fordomme og give børn med udviklingshandicaps mulighed for at være en del af et aktivt og positivt håndboldfællesskab.

Forud for Grøn Koncert 2017 designede Scarlet Pleasure en limited edition Selected T-shirt, som kunne købes sammen med billetten til Grøn Koncert. Det er overskuddet fra det salg sammen med pantdonationer fra publikum på Grøn Koncert, som har givet Muskelsvindfonden, der arrangerer Grøn Koncert, mulighed for sammen med Tuborg, Scarlet Pleasure og Selected at uddele 100.000 kr. til LykkeLiga.

Rikke Nielsen havde valgt, at overrækkelsen skulle ske hos Køge Håndbold, der for halvanden måned siden etablerede "Indsatsstyrkerne" - klubbens nye hold for børn med særlige behov.

Holdet ledes af Bettina og Søren Andersen, og på halvanden måned er det lykkedes at samle et hold på foreløbigt 11 børn. Holdet er, ligesom LykkeLiga, med til at sætte fokus på, at selvfølgelig skal der være et idrætstilbud til alle børn.

Men der er plads til flere - så vil man vide mere om "Indsatsstyrkerne" kan man kontakte Køge Håndbolds børneansvarlige, Frederik Ullerup på tlf. 6116 6823.

Vil du vide mere om LykkeLiga, så klik ind på lykkeliga.dk.