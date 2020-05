Artiklen: Lurer løsladt: Sigtet for at tage fotos ind ad vinduet

Politiet har løsladt den 52-årige mand fra Køge, som var blevet anholdt sent tirsdag aften efter et forsøg på beluring af en påklædt pige ind ad vinduer på en adresse på Dalgasvej i Køge. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Manden blev sigtet for at have gået ind på privat området og herfra taget fotos og beluret en påklædt pige gennem vinduer ind på hendes værelse. Han blev taget på fersk gerning af et vidne, hvorefter han blev anholdt af politiet. Da politiet undersøgte hans telefon, fandt de billeder af en pige, som han havde fotograferet ind ad vinduet. Politiet har også beslaglagt it-udstyr fra hans bopæl, som nu skal undersøges nærmere.