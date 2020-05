52-årig mand anholdt for at lure på pige. Politiet skal nu afgøre, om han skal kræves varetægtsfængslet. Arkivfoto: Jakob Erhardt Pedersen

Lurer fotograferer pige ind ad vinduet

En 52-årig mand fra Køge er anholdt for at lure ind ad en piges vindue på Dalgasvej i Køge. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet fik klokken 23.40 en anmeldelse om, at en borger havde tilbageholdt manden. Vidnet vidste, at manden tidligere havde været i området for belure pigen ind ad vinduerne og var gået udenfor, da han fik oplysninger om, at lureren måske igen var i området. Manden fik fat i lureren og holdt ham tilbage, selv om han forsøgte at flygte.