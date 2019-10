Der er både stor glæde og lettelse over, at det er lykkedes forligsparterne at finde 5,7 millioner kroner i budget 2020-2023 til bygge et nyt hjem til ti borgere med svære fysiske og psykiske handicap. Beboerne her på Føllehavegård i Lellinge har med beslutningen fået ro efter flere måneders usikkerhed om deres fremtid. Foto: Henrik Førby Jensen

Lukningstruet bofællesskab genopstår i nye og moderne rammer

Den følelse kan flere af de protesterende borgere, pårørende, Handicaprådet og andre interessenter givetvis genkende, efter at det nu ligger fast, at botilbuddet Føllehavegård skal reetableres i nybyggede rammer. Føllehavegård i Lellinge er i dag hjemsted for syv borgere med betydelige og varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her