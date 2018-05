Lukningstruet børnehave kæmper for livet: - Folk er meget kede af det

Sct. Georgs Gårdens Børnehave i Borup oplever lige nu stor opbakning lokalt i byen, men alligevel kan det ende med, at politikerne vælger at lukke børnehaven som en del af en spareplan på børneområdet.

Køge - 31. maj 2018 kl. 13:41 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I skrivende stund har 576 personer skrevet under på at bevare Sct. Georgs Gårdens Børnehave i Borup i forbindelse med en underskriftsindsamling, der er igangsat af både forældre-, og institutionsbestyrelsen samt børnehavens personale.

Læser man nogle af de mange kommentarer, som følger med de digitale underskrifter, tegner der sig et billede af en børnehave, der meget vellidt blandt de lokale i Borup.

»Vi har byens bedste børnehave med tryghed og nærvær for vores børn. Der er børn, som ikke trives i store institutioner, og det vil være en katastrofe at lukke denne skønne børnehave. Byen er i vækst, og der skal være et godt alternativ til de offentlige institutioner«, skriver en, mens en anden person peger på lignende fordele:

»Sct. Georgs Gårdens ledelse og personale har stor erfaring med sensitive børn. Et fokusområde, der desværre ikke er prioriteret særlig højt i kommunen. Personalet har holdt sammen i mange år, og det stabile sammenhold skaber ro omkring børnene.«

Alligevel kan det ende med, at politikerne i Børneudvalget i Køge Kommune vælger at sige farvel til den selvejende institution, der har plads til 58 børnehavebørn. Et hul i udvalgets budget på 8,4 millioner kroner skal nemlig lukkes, og her er en af mulighederne at nedlægge Sct. Georgs Gårdens Børnehave. En besparelse på 700.000 kroner, som vil ærgre de lokale.

- Alle jeg har hørt og talt med er meget kede af det. Mange mener, at det er Borups bedste børnehave, og den har i hvert fald en anden profil, som har vist sig at være ganske nødvendig, siger Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen, der er repræsentant i børnehavens forældrebestyrelse, og han uddyber:

- Det er en mindre institution, som ikke er integreret med både vuggestue og børnehave. Den har et meget stabilt personale med ansatte, som har været der i årtier, og så er der stor trivsel, hvilket afspejler sig i, hvordan børnene har det.

Småt er godt for børnene Netop børnehavens lidt mindre størrelse er ifølge mange forældre med til at skabe trygge ramme for de børn, der ikke kan klare de store, integrerede daginstitutioner.

- Børnene føler sig trygge, og vi ved, at børn fra andre børnehaver er kommet hertil, fordi deres første institution var for stor. Det gælder blandt andet sensitive børn, forklarer Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen.

Det er forvaltningen, der har foreslået at lukke Sct. Georgs Gårdens Børnehave som et af spareforslagene, og politikerne i Børneudvalget har endnu ikke taget stilling i sagen. Det sker dog torsdag den 7. juni, når det næste møde i udvalget finder sted.

Inden da bliver der indsendt høringssvar på baggrund af de mulige besparelser, og underskriftsindsamlingen fra Borup skal overdrages til politikerne, fortæller Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen.

- Vi håber, at politikerne i udvalget kan se, at der er massiv opbakning til børnehaven, og så sætter vi vores lid til høringssvarene.

Behov for flere penge At det lige netop er Sct. Georgs Gårdens Børnehave, der foreslås lukket, skyldes ifølge kommunens forvaltning, at institutionen har behov for at få tilført ekstra ressourcer i en længere periode, hvis man skal fortsætte driften. Samtidig påpeger forvaltningen, at der er ledig kapacitet på andre institutioner i området.

Men selv hvis der ender med at være politisk flertal for at lukke børnehaven i Borup, og dermed spare 700.000 kroner, vil det ikke være med til at lukke det aktuelle hul i Børneudvalgets budget. En nedlæggelse af den selvejende institution skal nemlig ske med et opsigelsesvarsel på ni måneder, og derfor vil en eventuel lukning først have effekt fra 2019.