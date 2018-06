En lukning af Sct. Georgs Gårdens Børnehave i Borup er et af flere spareforslag, som politikerne i Børneudvalget skal tage stilling i næste uge. Politisk er det kun Venstre, der melder klart ud og afviser at stemme for en lukning. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Lukning truer Borup-børnehave: Politikere afventer høringssvar

Køge - 02. juni 2018

Børneudvalget i Køge Kommune skal finde besparelser for 8,4 millioner kroner på den korte bane, og på det næste udvalgsmøde den 7. juni skal politikerne tage stilling til en række spareforslag.

Et af dem er en nedlæggelse af Sct. Georgs Gårdens Børnehave i Borup. En lukning af den selvejende institution med plads til 58 børnehavebørn vil give en besparelse på 700.000 kroner. Det er dog værd at bemærke, at besparelsen først vil komme kommunen til gode i 2019, da en lukning af børnehaven skal ske med ni måneders opsigelsesvarsel.

Forslaget er alligevel på listen over mulige besparelser, da økonomien i Børneudvalget også på sigt bliver udfordret.

Hos SF håber man, at politikerne kan se på Køge Kommunes samlede økonomiske udfordringer i et bredere perspektiv og kigge frem imod efterårets budgetforhandlinger. På den måde kan man arbejde for, at de aktuelle besparelser på børneområdet mindskes.

- Det skal være nogle besparelser, som ikke går ud over kvaliteten på børneområdet, og vi går til forhandlingerne om at gøre besparelsen så lille som mulig, fastslår Thomas Kielgast (SF), der er næstformand i Børneudvalget.

Vil en lukning af Sct. Georgs Gårdens Børnehave gå ud over kvaliteten på børneområdet?

- Vi har ikke taget stilling til børnehaven endnu. Jeg kender den rigtig godt, og de gør et fantastisk stykke arbejde af høj kvalitet. Men Borup har en overkapacitet af pladser, og det er dyrt, så det handler ikke om normeringer, forklarer Kielgast.

V: Vi stemmer nej Anderledes klar er udmeldingen hos Venstres medlem af Børneudvalget, som understreger, at partiet er imod en lukning af Sct. Georgs Gårdens Børnehaven.

- Vi vil ikke stemme for en lukning. Der kommer flere boliger i Borup, og vi hører, at det er en god børnehave, hvor de mindre børn har det godt, og der er mange, som søger ro i en lidt mindre børnehave. Det skal der være mulighed for, siger Ali Ünsal (V).

Han mener derfor, at udvalget bør finde de 8,4 millioner kroner andre steder.

- Det er rigtigt, at der er færre børn i børnehaven, men generelt kommer der flere og flere borgere til Køge Kommune, og det kunne sagtens være børnefamilier. Derfor ender vi i en dum situation, hvis vi lukker børnehaven nu, forklarer Ünsal, der også peger på den store lokale opbakning til børnehaven i Borup, hvor man har nået 600 underskrifter imod en lukning.

DF: Afviser ikke lukning I Dansk Folkeparti påpeger Anders Ladegaard Bork (DF), at politikerne allerede én gang i år har reddet en mindre daginstitution i Køge, selvom det kostede kommunen penge. I april gik man nemlig imod forvaltningen og sagde nej til at lukke Gørslev Børnehus, og på den baggrund afviser DF'eren bestemt ikke en nedlæggelse af Sct. Georgs Gårdens Børnehave.

- Det her er en super ærgerlig sag. Mit indtryk er, at det er en meget lille børnehave, og vi har i forvejen lavet en øvelse for at redde Gørslev Børnehus. De mindre institutioner koster meget per plads, og umiddelbart tyder det på, at en lukning kan ende som et nødvendigt skridt, siger Anders Ladegaard Bork og fortsætter:

- Vi er nødt til at tage nogle hårde beslutninger, og jeg afviser ikke, at vi stemmer for at lukke børnehaven i Borup. Det tror jeg, det ender med, og jeg vil gerne stemme sammen med flertalsgruppen, men nu må vi se. Vi tager selvfølgelig også høringssvarene til efterretning, understreger han.

K: Respekt for forældre Senest mandag den 4. juni skal de sidste høringssvar i sagen om den mulige lukning af Sct. Georgs Gårdens Børnehave være sendt til kommunen, og derfor mener udvalgsmedlem Thomas Kampmann (K) også, at det er lidt for tidligt at udtale sig om de konkrete besparelser.

- Først og fremmest er det en kæmpe udfordring, og hver en sten skal vendes. Det er alvorligt. Når jeg kigger ned over listen af mulige besparelser, er de uspiselige alle sammen, men det er nu en politikeres lod at skulle træffe håbløse beslutninger, pointerer han.

Det konservative byrådsmedlem henleder dernæst opmærksomheden på et par af de andre spareforslag, som politikerne skal tage stilling til. Det drejer sig blandt andet om mulige besparelser på tandplejen og sundhedstjenesten.

- Jeg har stor respekt for de forældre, som tager kampen op, og det vidner om et engagement i lokalsamfundet i Borup. Men der er også andre ting i sparekataloget, der er lige så alvorlige, men som der ikke bliver skrevet om på Facebook, påpeger Kampmann.

