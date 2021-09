Lukket eventyrland åbner med gys

Se billedserie Køge Eventyrland Foto: Katrine Wied

Køge - 29. september 2021 kl. 15:05 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Glæd jer til efterårsferien, for der kommer der til at ske ting og sager på et omdiskuteret eventyrland. Sådan nogenlunde lød et opslag som den omdiskuterede eventpark lagde op på de sociale medier tirsdag eftermiddag.

Eventyrlandet har tidligere fået forbud mod at åbne og der venter stadig en retssag mellem Køge Kommune og Køge Eventyrland. Men nu er der altså lagt op til, at besøgende alligevel inviteres indenfor på ejendommen lige udenfor Køge.

Åbner kun indendøre Men det bliver kun til løjer indenfor, som det også fremgår af opslaget, hvor der lokkes med, at Køge Eventyrland vil byde på gys og gru som optakt til Halloween.

- Vi har været i kontakt med forvaltningen på Køge Kommune og fået den besked, at de ikke vil have indvendinger mod, at vi åbner inden døre i en kort periode, siger Morten Bonavent, der ejer Køge Eventyrland og fortsætter:

- Og denne gang har jeg, klog af skade, fået det på skrift.

Den verserende sag mellem eventyrlandet og Køge Kommune går blandt andet på, at Morten Bonavent hævder, han har fået en mundtlig tilladelse til parken - hvorefter man fra politisk side har stemt imod projektet.

Den kommende retssag mellem ham og Køge Kommune skal blandt andet afklare om kommunen fortsat har ret til at kræve eventyrlandet lukket, da man fra kommunal side ikke mener, at de rette tilladelser er på plads til projektet.

Kun kortvarigt Det er blandt andre Klima- og Planudvalget i Køge Kommune, der har behandlet sagen. Her siger udvalgsformand Niels Rolskov (EL), at man ikke "vil blande sig" i, hvad ejeren af Køge Eventyrland gør indenfor.

En væsentlig del af forbuddet mod at åbne hele eventyrparken gælder nemlig de udendørsanlæg Morten Bonavent har anlagt i eventyrparken.

- Vi har vurderet, at så længe det er aktiviteter, der foregår inden døre og i en begrænset periode, så vil det ikke skabe præcedens eller forstyrre den kommende retssag, siger Niels Rolskov.

Inviterer politikerne Dermed er der altså banet vej, for at Køge Eventyrland kan åbne op og byde indenfor til gru og gys i anledning af Halloween.

Morten Bonavent fortæller, at de har gjort sig umage med at skabe en gruopvækkende stemning, så man virkelig får sig en oplevelse ved at komme indenfor i et dejligt skræmmende eventyrland.

Han kan ikke lade være med også at invitere byrådets politikere til at kigge forbi i efterårsferien.

- Jeg undrer mig stadig over, at ikke én eneste politiker i Køge Byråd har haft lyst til at besøge os under hele den her sag, fortæller han og udtrykker et håb om at et nyt byråd, efter det kommende kommunalvalg, vil være mere lydhør og positivt indstillet overfor hans projekt.

- Kommunens politikere kunne for eksempel bruge efterårsferien på at komme forbi og høre om projektet med Køge Eventyrland, fortsætter han.

Morten Bonavent oplyser, at den første del af af retssagen mellem ham og Køge Kommune er sat til at begynde den 13. december.