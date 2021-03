Daginstitutionerne i Køge Kommune har i flere år været pressede på kapaciteten, men nu skal endnu et tiltag forsøge at fjerne presset på pladsen. Foto: Kenn Thomsen

Artiklen: Lukket dagtilbud åbner igen for at kunne rumme flere og flere børn

Lukket dagtilbud åbner igen for at kunne rumme flere og flere børn

Flere nye institutioner har set og vil se dagens lys i de kommende år, og for nylig blev der taget endnu en beslutning om at skabe den nødvendige plads til børnene.

Fyldte vuggestuer og børnehaver, som i flere tilfælde har været nødsaget til at indskrive flere børn, end man på papiret har plads til, har været et problem for Køge Kommune i flere år.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her