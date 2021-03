Fra 1. marts er det en overtrædelse af våbenloven at eje en peberspray. Foto: Jan Holm Foto: Foto: Jan Holm

Lovændring gør det igen ulovligt at have peberspray

Køge - 17. marts 2021

Det bliver igen ulovligt at have en peberspray. Siden 1. januar 2019 har danskerne lovligt kunne købe en peberspray til selvforsvar i eget hjem. Men ordningen rulles nu tilbage. Derfor kan borgerne aflevere pebersprays til politiet frem til den 31. marts 2021.

Den 1. februar i år trådte nye regler i kraft i våbenlovgivningen, som betyder, at man skal have politiets tilladelse til købe og have en peberspray. Man kan derfor ikke længere have en peberspray i sit hjem eller andre steder uden tilladelse. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Det var VLAK-regeringen, som gjorde det lovligt at have en peberspray i eget hjem, som kunne bruges til for eksempel af forsvare sig mod en indbrudstyv. Men en rapport om erfaringerne med siden 1. januar 2019 viste, at der ikke er sager registreret i forbindelse med selvforsvar i hjemmet. Til gengæld er mængden af sager om ulovlig besiddelse og ulovligt importeret peberspray steget.

- Jeg mener grundlæggende ikke, at det skaber tryghed i samfundet, at den enkelte borger har mulighed for at bevæbne sig, og jeg finder den store stigning i sager om ulovlig besiddelse og ulovlig indførelse af peberspray uholdbar, sagde justitsminister Nick Hækkerup (S) i forbindelse med at forslaget blev behandlet i Folketinget i efteråret.

Indleveres til politiet

Hvis man købt en peberspray før den 1. februar 2021, skal man nu derfor søge om tilladelse til at have den eller aflevere den til politiet i perioden 1. februar 2021- 31. marts 2021. Pebersprayen skal afleveres senest den 31. marts 2021, da det ellers er ulovligt at besidde den uden en tilladelse.

Transporten af pebersprays skal ske direkte fra hjemmet til nærmeste politistation, og det er ikke tilladt at gøre ærinder undervejs.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi svarer erfaringen med brug af peberspray til de erfaringer, der stod beskrevet i justitsministeriets rapport.

- Når vi ser peberspray, er det typisk ulovligt. De var tiltænkt, at man skulle have dem til at beskytte sig i eget hjem, men jeg kan ikke huske, at vi har haft sager, hvor et indbrud er blevet afværget på baggrund af peberspray. Vi har ikke bemærket nogle situationer, hvor den er brugt til det, hvor den var tiltænkt, siger pressetalsmand for Midt- og Vestsjællands Politi, Charlotte Tornquist.

- Vores vigtigst budskab er, at man skal huske at aflevere den i tide, og at man skal køre direkte fra hjemmet til politistationen, fortsætter hun.

Det vil fremover være en overtrædelse af våbenloven at eje en peberspray.

Indtil videre er der blevet indleveret 87 pebersprays i hele Midt- og Vestsjællands Politikreds, herunder 18 på politistationen i Køge.