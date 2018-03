Se billedserie På YouTube-kanalen LouLiving er Louise Bjerre kendt for sit gode humør og store armbevægelser. Hun laver et nyt afsnit hver uge og det er efterhånden blevet til en fuldtidsbeskæftigelse for hende. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Louise er stjerne på YouTube

Køge - 17. marts 2018 kl. 16:00 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med hårdt arbejde og en god portion humor er pigen bag YouTube-kanalen LouLiving efterhånden blevet kendt af mange unge i hele Danmark. 19-årige Louise Bjerre, der bor ved Køge, giver gode råd og deler historier med sine efterhånden 152.000 følgere.

- I begyndelsen lagde jeg make up-videoer ud, men fandt lynhurtigt ud af, at jeg ikke kan lægge make up, så det stoppede hurtigt, siger hun med et stort grin og fortæller, at i dag bruger hun netop humoren til at give de unge et afslappende frikvarter - men at der også er lidt alvor under det hele.

Hendes egen inspiration kom fra at have set andre YouTube-kanaler, hvor især drenge lagde mange sjove videoer ud.

Det gav hende lyst til at vise, hvordan piger også sagtens kan lave nogle sjove og anderledes videoer.

- Min primære målgruppe er nok piger fordi jeg kan se mit yngre jeg i dem. Jeg vil gerne vise, at piger kan have lige så meget at sige som drenge og at det er ok at skille sig ud. Jeg håber at mine videoer kan give andre lidt girlpower, så de får viljestyrke til at være dem selv

Hun fortæller, at ideerne kan komme mange steder fra og tage fra nogle få timer til flere dage at få optaget, så de er klar til at blive sendt ud hver mandag eftermiddag.

På hendes bord står en flot tegning som en pige har lavet til hende og hun er tit i kontakt med hendes »følgere«, når de skriver til hende eller genkender hende på gaden. Som de fleste unge i dag er hun også »til stede« på andre sociale medier som Facebook, Snapchat og Instagram, hvor over 200.000 følger hende.

Det er dog snart slut med kun at sidde bag skærmen og tale til følgerne, for Louise Bjerre er i øjeblikket ved at forberede et liveshow, der blandt andet skal vises på spillestedet Bremen i København.

- Jeg har lavet teater i seks år, så det kommer nok derfra, at jeg nu vil udfordre mig selv og prøve noget nyt, siger hun og fortæller, at det kommende liveshow læner sig op ad stand-up, men stadig er hende, der fortæller historier fra hendes eget liv.

- Her kan publikum forhåbentlig nikke genkendende til den udvikling jeg har været i gennem fra barn til voksen, siger hun og fortæller, at som i hendes videoer, så bliver det hele serveret med humor, men der ér måske også andet at tage med fra showet.

- Man kan tage det hele for sjov, men man kan måske også komme til at tænke over nogle ting. Der er nok også en del forældre med til showet og på den måde kan emnerne bruges til at italesætte nogle ting over spisebordet. Showet vil i hvert fald give et bilede af et teenageliv med de problemer og den udvikling, vi går igennem.

Der er premiere på det nye show tirsdag den 27 marts på Bremen i København, så hvis hun er lidt ekstra urolig i de seneste videoer, så er det sommerfuglene, der er begyndt at rumstere i maven på Louise Bjerre.