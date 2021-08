Nu er det ved at være allersidste udkald for det loppemarked som Skensved IF har holdt i 50 år. Foto: Skensved IF

Send til din ven. X Artiklen: Lopper ædt af private købmænd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lopper ædt af private købmænd

Køge - 03. august 2021 kl. 16:05 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Efter 50 år med loppemarked siger den lokale sportsforening farvel og tak.

Det årlige loppemarked, hvor guld fra gemmerne går til foreningsarbejdet, er nemlig ikke længere en god forrertning.

Derfor har Skensved IF - efter 50 år - valgt at sige farvel til det årlige loppemarked.

- Det er da vemodigt, for det har været en fællessag som mange af os frivillige tog del i, siger Pia Thøgersen, der i henved 30 år har været en del af årlige loppemarked, som Skensved IF har stået for.

- Men nu trækker vi altså på skuldrene og trækker stikket, fortsætter hun.

Pia Thøgersen forklarer, at hvor loppemarkedet for 10 år siden måske generere helt op til 300.000 kroner som de medvirkende foreninger kunne få glæde af, så er der i dag slet ikke samme mulighed for at få et godt overskud på arrangementet.

- Jeg tror personligt, at det skyldes de mange muligheder for at sælge brugte ting, der er kommet til, siger hun med henvisning til de mange platforme på internettet, hvor man an købe og sælge alt fra bamser og legetøj til designtøj og møbler.

- Det er på den måde blevet meget nemmere at komme af med tingene i stedet for at lave en aftale om afhentning med os, vurderer hun og fortæller, at i de senere år har man også kunnet se, at mange af tingene - som dog kom til loppemarkedet - ikke havde samme værdi som tidligere.

Komkurrencen fra det private salg, tror hun dog ikke er hele forklaringen på at loppemarkedet nu aflyses.

Det er generelt også blevet svært at finde tilstrækkeligt med frivillige til foreningsaktiviteter og man kan fornemme, at mange andre ting i nutidens Danmark tager forældre og andres tid.

- Der er ikke samme ånd omkring det at geme de gode ting og give dem til den lokale forening. Samtidig kan man også fornemme, hvordan »klientellet2 her i Køge Nord er skiftet. Mange afd e ældre beboere er borte og der er kommet nye til - som måske ikke har det samme forhold til foreningslivet, fortæller Pia Thøgersen:

- Folk herude har ellers altid haft et stort hjerte i forhold til foreningslivet i Rishøj og Skensved, men den tilslutning til foreningslivet er der ikke rigtig i samme udstrækning som tidligere.

Det allersidste loppemarked blev ikke helt som Skensved IF havde forestillet sig, da corona spændte ben for arrangementet.

Så de seneste uger er der solgt loppeting ved arrangementer i mindre skala.

Nu lukker Køge Nord Loppemarked altså permanent efter 50 års virke og det markeres den 28. august, ved Skensveds byfest, hvor man har en sidste chance for at købe mindre ting, der stadig er tilbage. Here er der også mulighed for at sige farvel til nogle af de frivillige, der genem årene har været med til at forvandle lokale lopper til guld for foreningslivet.