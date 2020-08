Se billedserie Jens Peter Halborg fra Musikforeningen Bygningen i Køge glæder sig over et godt efterårsprogram. Foto: Mie Nell Foto: Mie Neel

Lokker med legender

Køge - 14. august 2020 kl. 10:48 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan kun blive en dejlig dag, når Stig Møller og Peter Ingemann Trio spiller op til fest i Hugo`s Gård, lørdag den 15. august.

Det er Musikforeningen Bygningen, der vanen tro skyder efterårssæsonen i gang med en udendørs koncert, der kan samle folk om musikken - med behørig afstand.

- Vi glæder os rigtig meget til at høre musikken spille igen og samtidig vil Musikforeningen Bygningen stå klar til at faldbyde medlemskab , gældende resten af året, for en flad 50`er, siger Jens Peter Halborg, der er musikansvarlig i foreningen.

Han bemærker, hvordan medlemskabet giver rabat og andre fordele til de kommende arrangementer.

Programmet byder blandt andet på stand up med Linda P, Huxi Bach og Jan Gintberg, noget, der »altid fungerer godt« på Bygningen, siger han og fortsætter med et lille udsnit af programmet:

- Vi er blandt andet glade for igen at kunne præsentere Allan Olsen samt Peter Sommer og Tiggerne. Derudover ser jeg selv frem til at opleve Dissing, Las og Cross Band, der fortolker Bob Dylan.

Yderlige pluk i programmet byder på besøg af: Mathilde Falch, Lis Sørensen, Everybody`s Talking, Jeppesen, Berlevs Rock `n`Roll Hotel, Hanne Boel, Bo Kaspers Orkester og Teitur.

- Ham har jeg selv lige oplevet med noget musik, der på en gang er smukt og rørende afdæmpet, men også fuld af storslået natur, fortæller Jens Peter Halborg begejstret

Derudover er der et nyt tiltag som Nashville Nights, Blues Festival og Pink Floyd Project med The Wall.

Det er faktisk et fuldt spækket efterårsprogram Bygningen kan præsentere, med godt 30 koncerter.

Det er lidt mere end normalt og skyldes som bekendt, at musikscenen også har ligget stille, så en del af de tidligere koncerter er skubbet til dette efterår eller endnu længere ud i fremtiden.

- Der er virkelig lagt i kakkelovnen til et spændende koncertprogram - hvis det hele kan gennemføres - og det viser, at Køges største musikforening er Still Going Strong i 2020, siger Jens peter Halborg og nævner at man ser frem til 20 års jubilæum næste år.

Man kan læse mere om de enkelte koncerter på: www.bygningen.dk