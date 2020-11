Lokalt samarbejde bag Kjøge Skibsrom i Wika

- Vi var enige om, at Wika Meny selvfølgelig skulle have sin egen rom. Det skulle være en rom, der var til den sødlige side, og det skulle være absolut topkvalitet. Herefter begyndte den sjove del, nemlig smagningen af de mange romtyper, der var på markedet, for at finde den helt rigtige. Vi faldt begge for denne fantastiske XO Rom fra Venezuela, forklarer de.