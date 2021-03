Det kræver et stort forarbejde og omfattende sikkerhedsforanstaltninger, når en boreplatform skal flyttes - det skal det lokale rederi Erria fremover stå for hos Mærsk. Foto: Maersk Drilling

Send til din ven. X Artiklen: Lokalt rederi scorer kæmpeordre hos Mærsk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokalt rederi scorer kæmpeordre hos Mærsk

Køge - 09. marts 2021 kl. 12:39 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen

Når der fremover skal flyttes rundt på en Mærsk-boreplatform i et af verdens mange oliefelter, så skal et Køge-firma står for sikkerheden.

- Det er da alt andet lige en fjer i hatten, for det er jo en stor international spiller, vi nu skal samarbejde med.

Direktør hos Køge-rederiet Erria A/S, Henrik Normann Andersen, holder begge ben på jorden, men der er ingen tvivl om glæden over den nye ordre, som netop er blevet offentliggjort.

- Langt de fleste af vores aktiviteter er i Vietnam, hvor Maersk Line er vores største kunde, så på den måde er vi i forvejen i god kontakt med hele Mærsk-koncernen, forklarer han.

- Og nu er det så de næste tre år, også den afdeling, som hedder Maersk Drilling, vi skal arbejde for.

Kompliceret sikkerhed Arbejdet handler i al sin enkelthed om, at Erria fremadrettet skal stå for sikkerhed og overvågning, når Mærsk skal have flyttet en af sine mange boreplatforme og det er en ganske kompliceret opgave.

- Der er utroligt mange faktorer, som vi skal tage højde for i sådan et forløb, siger Henrik Normann Andersen.

- Vi er på banen længe før selve flytningen for at undersøge og sikre en lang række ting. Blandt andet omkring havbundsforhold, både de eksisterende og der, hvor platformen skal flyttes hen, og så spiller vejret jo altid en stor rolle, når så store ting skal bugseres afsted på havet.

- Der skal for eksempel være et »vejr-vindue« med brugbart vejr hele syv dage frem, inden vi kan give ok til at starte selve flytningen, fortæller han.

Er i fuld gang Erria har i forvejen erfaring med lignende opgaver, og man er allerede i fuld sving med at løse de nye opgaver.

- Vi kommer til at have tre mand beskæftiget fuld tid med at løse opgaverne for Maersk Drilling, og de er allerede sendt afsted til henholdsvis Norge, England og Aserbajdsjan, og så er der to opgaver mere på vej til april, siger direktøren.

Han kan ikke sætte et præcist tal på, hvor meget den nye kontrakt kommer til at betyde for virksomheden, for det er ikke fastlagt.

- Jeg kan sige så meget, at det da er en opgave til x antal millioner om året, men det afhænger af, dels hvor mange boreplatforme, der skal flyttes, og dels hvor godt vi løser opgaverne, siger Henrik Normann Andersen.

- Mange platforme har jo været »lagt op« den senere tid, men med den markante stigning af olieprisen, som vi oplever for tiden, så betyder det, at et antal boreplatforme, der hidtil har været ude af drift, nu skal i gang igen - og det betyder flere opgaver for os.