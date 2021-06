Formand for Ejby Vandværk Steen Hansen har brugt mange timers frivilligt arbejde på det forberedende arbejde for det kalkreducerende anlæg. Foto: Henrik Førby Jensen

Lokalt Vandværk vil investere millioner i kalkreducerende anlæg

Køge - 30. juni 2021 kl. 10:21 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Forarbejdet har stået på i et par år og på næste uges generalforsamling skal det så afgøres, om de 2.000 andelshavere i Ejby Vandværk i løbet af nogle få år skal have mulighed for at få "blødt vand" reduceret delvis af kalk ud af deres vandhaner.

På baggrund af en rapport, som Ejby Vandværk har fået udarbejdet hos det rådgivende ingeniørfirma Krüger Veolia har bestyrelsen i Ejby Vandværk konkluderet, at man vil satse på den nye, danske teknologi PAS, der fungerer på den måde, at den kalkreducerer vandet med luft. Teknologien er valgt, fordi det er den billigste - under tre kroner pr kubikmeter renset vand - og ikke mindst den reneste og mest miljøvenlige teknologi, forklarer formand for Ejby Vandværk, Claus Steen Hansen.

- For nogle år siden var der nogle få, der gerne gerne vil have et kalkreducerende anlæg, men der er kommet flere og flere. Miljø er jo noget, alle snakker om - ikke mindst vores børn og børnebørn, pointerer formanden.

Stor kapacitet Ejby Vandværk blev etableret i 1963 og er et af Køge Kommunes største, privatejede vandværker med en årlig produktion på 289.000 kubikmeter anmærkningsfrit vand til godt og vel 2000 andelshavere i Ejby og Vemmedrup.

Vandværket er gennem årene blevet vedligeholdt og opdateret, så en investering i et nyt kalkrensningsanlæg betyder ikke, at man skal etablere et nyt vandværk. Udover den nuværende produktion har Ejby Vandværk faktisk kapacitet til at udvide med yderligere 300.000 kubikmeter på sine anlæg i Ejby og Højstrupgaard.

Grundig forberedelse Det nye kalkrensningsanlæg vil koste 13,5 millioner kroner og stemmer generalforsamlingen for bestyrelsen forslag, bliver næste skridt at få Køge Kommunes godkendelse af en ekstern placering af det nye anlæg. Forarbejdet er gjort grundigt og Claus Steen Hansen håber naturligvis, at de mange frivil-lige timers arbejde vil bære frugt. I første omgang ved næste uges generalforsamling. Projektbereg-ningen viser, at det vil tage cirka to - tre år at få anlægget etableret.

- Vi har brugt 300.000 kroner på rapporten delvis fra Krüger og Projekt planlægning for at være helt sikre på, at kvaliteten holder. Det er de førende rådgivningsfirmaer inden for vandanlæg. Derudover har AA Water lavet projektberegningen for os. Vi har sørget for at inddrage folk, der har den nødvendige viden, så vi kan stå inde for dét, vi præsenterer. Der står "Rent vand fra Ejby Vandværk" på vores skilt. Det er vi stolte af og sådan skal det være, siger formanden.